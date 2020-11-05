Вікторія Спарц перемагає на виборах у США

Українка за походженням Вікторія Спарц може увійти у Палату представників Конгресу США від штату Індіана. На виборах 3 листопада вона балотувалася від Республіканської партії.

За попередніми даними, вона впевнено перемагає представника Демократичної партії Крістіну Хейл, пише The New York Times.

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Спарц відверто зверталася до прихильників республіканців, розповідаючи про небезпеку соціалізму, а також акцентуючи увагу на своїй позиції як бізнесмена. Своїм виборчим гаслом обрала фразу Зупинимо соціалізм.







Українка Вікторія Спарц може увійти у палату Конгресу США / 2 фотографии

Місце у Конгресі від Індіани звільнилося, коли республіканка Сьюзен Брукс вийшла на пенсію.

Спарц народилась у райцентрі Носівка на Чернігівщині. До США виїхала у 90-х, отримала у 2001 році громадянство. Викладала у Бізнес-школі Келлі Індіанського університету. У 2017 році стала сенаторкою США.

We did it! We won Indiana 5th Congressional District and I could never have accomplished it without you! I am so honored… Опубліковано Victoria Spartz Середа, 4 листопада 2020 р.

Вибори у США

3 листопада у США проходять вибори. Американці обирають президента й віце-президента країни, понад третину Сенату (35 зі 100 місць), весь склад Палати представників (435 конгресменів). Також голосують за губернаторів у 13 штатах.

Результати виборів будуть відомі до початку грудня.

Джерело: The New York Times, Victoria Spartz

Фото: Victoria Spartz