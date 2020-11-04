Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует на выборах президента США 2020 года, набрав по состоянию на 7.45 среды, 4 ноября, 205 голосов членов Коллегии выборщиков из необходимых 270.

Байден лидирует в 14 штатах и американской столице, говорится в прогнозе Голоса Америки.

Демократ побеждает в штатах Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вермонт, Колумбия, Вашингтон, Нью-Мехико, Орегон, Вирджиния и Калифорния.

Действующий президент США Дональд Трамп по последним данным получает 130 голосов, побеждая по прогнозам в 16 штатах: Айдахо, Юта, Вайоминг, Южная Дакота, Северная Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Миссури, Арканзас, Индиана, Кентукки, Теннесси, Алабама, Западная Вирджиния и Южная Каролина.

Отметим, что прогноз Голоса Америки совпадает с прогнозами CNN, NBC News, Fox News и Politico.

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Система выборов в США

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.