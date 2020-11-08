Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, объявивший себя победителем на выборах, заявил о запуске в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом.

Об этом он заявил в штате Делавэр, обращаясь к гражданам США.

— Наша работа начнется с того, чтобы взять под контрольCovid-19, — сказал он Байден.

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Представитель Демократической партии анонсировал запуск в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом.

— В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по Covid-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года, — заявил Байден.

Выборы в США

В субботу, 7 ноября, ряд ведущих американских СМИ объявил, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы.

Сам Байден в Twitter согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.

Действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.