Кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 270 голосов, необходимых для избрания на пост президента США.

Об этом сообщили CNN, AP и BBC.

Так, ведущие международные СМИ сообщают, что он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы голоса от Коллегии выборщиков.

В частности, по информации CNN, в Пенсильвании Байден получил 49,7% поддержки, что дало ему еще 20 голосов. В целом издание сообщает, что в Пенсильвании демократ набрал 284 голоса Колегии выборщиков.

Сам Джо Байден также сообщил, что избран новым 46-м президентом США. Он призвал американцев забыть о разногласиях и объединиться.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020