Результаты выборов в США: по прогнозам, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

В США продолжается подсчет голосов в ключевых штатах. Сейчас ситуация с подсчетом очень напряженная, поскольку разрыв между кандидатами колеблется в пределах одного процента.

Большинство авторитетных американских изданий заранее отдают победу Джо Байдену, а Дональд Трамп тем временем оспаривает результаты голосования в суде.

Сейчас осталось подсчитать голоса в Пенсильвании (99% обработано), Северной Каролине (99%), Неваде (87%), Аризоне (90%) и на Аляске (56%).

Обновлено 7 ноября, в 10.15. Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Байден записал обращение к избирателям.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020