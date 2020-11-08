Мелания Трамп: СМИ пророчат развод с Дональдом Трампом

Первая леди США Мелания Трамп воздерживается от публичных заявлений о предварительных результатах выборов в США 2020.

Последний раз Мелания Трамп общалась с прессой во время голосования во Флориде.

Сейчас первая леди находится в Белом доме.

Бывшие работники Белого дома предполагают, что после поражения Трампа на выборах в США Мелания Трамп решится на развод с мужем.

— У них были отдельные спальни в Белом доме. Также существует брачный договор, — сообщила Стефани Волкофф для журналистов Daily Mail.

Еще одна экс-помощница первой леди рассказала Daily Mail, что 15-летний брак между Меланией и Дональдом “закончился”.

— Сейчас Мелания считает минуты, надеясь, когда Трамп потеряет свою должность, и она сможет подать на развод, — добавила Омароза Ньюман.

К слову, в разгар предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году таблоид Daily Mail уже публиковал противоречивую информацию о том, что Мелания Трамп якобы работала в эскорте в 1990-х годах.

Будущая первая леди подала судебный иск и успешно выиграла его, а журналисты издания отказались от своих слов и официально извинились перед Меланией.

Мелания Трамп: мечты о Белом доме и брак с президентом

Начиная с 1988 года, Дональд Трамп часто заявлял об амбициях баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.

В одном из своих интервью в 1999 году Мелания Трамп поделилась, что мечтала бы стать первой леди США.

— Надеюсь, однажды я смогла бы стать следующей Джеки Кеннеди.

После инаугурации Дональда Трампа Мелания часто появлялась в платьях и костюмах, напоминающих стиль жены республиканца Джона Кеннеди.

В 2020 году Мелания Трамп провела реновацию известного Розового сада Джеки Кеннеди на территории Белого дома. Сейчас он является одним из главных площадок, где проводятся публичные мероприятия президента США.

Мелания Трамп стала третьей женой Дональда Трампа: она моложе мужа на 24 года.

За время президентства журналисты десятки раз фиксировали странное поведение супругов, в частности, это отказ держаться за руки и поработать на официальные мероприятия в разных автомобилях.

Недавно свет увидела книга Внутри Белого дома Трампа: реальная история его президентства, автором которой стал один из советников Даг Отв.

Так, историк вспоминает события, когда Мелания Трамп захотела присоединиться к команде мужа во время командировки в зону боевых действий на Ближнем Востоке.

— Это была Рождественская ночь. Мелания сказала прямо: если мой муж в опасности, я буду рядом. И тогда секретная служба разрешила ей присоединиться к поездке.

До официального объявления результатов президентских выборов Мелания Трамп остается первой леди Соединенных Штатов.