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Факты / Мир

Pfizer та BioNTech заявили о 90% эффективности своей вакцины от Covid-19

Фармацевтическая компания Pfizer из Соединенных Штатов Америки совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирований вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.

Производители планируют изготовить до 50 млн доз в этом году, а в 2021 году — 1,3 млрд. Сейчас они ожидают разрешения от властей США на экстренное использования вакцины для людей от 16 до 85 лет.

В тестированиях приняли участие 43 538 добровольцев, проблем с безопасностью препарата не наблюдалось.

— Это знаковый день для науки и человечества. Испытания нашей вакцины показали ее способность предотвращать Covid-19, — сказал Альберт Бурла — исполнительный директор компании Pfizer.

Читайте: Вакцина от коронавируса: в Израиле проводят тестирования на людях

Минздрав хочет приобрести вакцину Pfizer

В конце сентября Министерство здравоохранения Украины сообщило о намерении приобрести вакцину от коронавируса за рубежом.

Переговоры велись с пятью производителями препарата, в частности с американской фармацевтической компанией Pfizer.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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