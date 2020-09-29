Минздрав ведет переговоры по закупке вакцин от Covid-19 с пятью компаниями

Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры о покупке вакцины от коронавируса с пятью компаниями.

Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов во время брифинга.

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По его словам, по данным ВОЗ, сейчас восемь компаний-разработчиков вакцины от Covid-19 находятся на третьей стадии клинических испытаний. Минздрав обратился к таким разработчиков: Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

— Мы ведем переговоры о подписании соглашения для обеспечения Украины вакцинами от коронавируса. Также страна является участником глобальной инициативы ВОЗ по доступу к вакцинам, — отметил Степанов.

Вакцина от коронавируса

28 сентября в Турции начались испытания вакцины против коронавируса. Медики сделали первую прививку человеку. Добровольцем стал 53-летний медработник.

Мужчина согласился на участие в третьей фазе испытания вакцины, которая была разработана в Китае.