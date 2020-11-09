Pfizer та BioNTech заявили про 90% ефективності своєї вакцини від Covid-19

Фармацевтична компанія Pfizer зі Сполучених Штатів Америки спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз цього року, а у 2021 році – 1,3 млрд.

Наразі вони очікують дозволу від влади США на екстренне використання вакцини для людей від 16 до 85 років. У тестуваннях взяли участь 43 538 добровольців, проблем з безпекою препарату не спостерігалось.

– Це знаковий день для науки та людства. Випробування нашої вакцини показали її здатність запобігати Covid-19, – сказав Альберт Бурла – виконавчий директор компанії Pfizer.

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МОЗ хоче придбати вакцину Pfizer

В кінці вересня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про намір придбати вакцину від коронавірусу за кордоном.

Переговори велися з п’ятьма виробниками препарату, зокрема з американською фармацевтичною компанією Pfizer.