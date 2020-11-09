Цены на нефть выросли на 2%, а фьючерсы на нефть Brent превысили $40 за баррель после того, как Джо Байден, по предварительной информации, стал президентом США.

А вот фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,02%, до $37,89 за баррель

Цены на нефть восстановились после падения на 4% в пятницу, демонстрируя рост вместе с другими финансовыми рынками.

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Между тем, доллар ослаб, что привело к росту цен на сырьевые товары в долларах, поскольку они стали более доступными для инвесторов, обладающих другими валютами.

— Торговля сегодня утром имеет привкус риска, отражая растущую уверенность в том, что Джо Байден займет Белый дом, но Республиканская партия сохранит контроль над Сенатом, — сказал Майкл Маккарти, главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее.

Выборы в США

В субботу, 7 ноября, ряд ведущих американских СМИ объявил, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы.

Сам Байден в Twitter согласился с этой оценкой и пообещал быть президентом всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.

Действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.