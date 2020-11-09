Ціни на нафту зросли на 2%, а ф’ючерси на нафту Brent перевищили $40 за барель після того, як Джо Байден, за попередньою інформацією, став президентом США.

А от ф’ючерси на нафту марки WTI зросли на 2,02%, до $37,89 за барель

Ціни на нафту відновилися після падіння на 4% у п’ятницю, демонструючи зростання разом з іншими фінансовими ринками.

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Між тим, долар ослаб, що призвело до зростання цін на сировинні товари в доларах, оскільки вони стали більш доступними для інвесторів, що володіють іншими валютами.

– Торгівля сьогодні вранці має присмак ризику, відображаючи зростаючу впевненість у тому, що Джо Байден займе Білий дім, але Республіканська партія збереже контроль над Сенатом, – сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї.

Вибори в США

У суботу, 7 листопада, низка провідних американських ЗМІ оголосила, що, згідно з їхніми прогнозами, Байден набирає достатньо голосів для перемоги.

Сам Байден в Twitter погодився з цією оцінкою і пообіцяв бути президентом всіх американців, незалежно від їхніх політичних симпатій.

Чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах в судах.