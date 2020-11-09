Цены на нефть выросли на 10% из-за новостей о вакцине от Pfizer

9 ноября цены на нефть выросли на 10%. Это наибольший дневной прирост за последние полгода. Резкое повышение стоимости природного топлива связывают с новостями по поводу американской фармацевтической компании Pfizer.

Сегодня она сообщила об успешном завершении третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса.

Стоимость нефти от компании West Texas Intermediate выросла 10,61%, один баррель стоит до $41,08. В то же время нефть марки Brent повысилась на 9,35% — до $43,14 за баррель.

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— По мнению предпринимателей, вакцина от Covid-19 поможет избежать карантина в будущем и вернет людей на улицы. А это будет способствовать восстановлению автомобильного и воздушного транспорта, — рассказал глава нефтяной компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Вакцина от Pfizer

9 ноября американская компания Pfizer совместно с немецким партнером BioNTech сообщила о завершении тестирований вакцины от коронавируса.

Производители заявили, что препарат эффективен на 90%. Сейчас они ожидают разрешения на использование от властей США.

Источник: Financial Post