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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціни на нафту зросли на 10% через новини про вакцину від Pfizer

9 листопада ціни на нафту зросли на 10%. Це найбільший денний приріст за останніх півроку. Різке підвищення вартості природного палива пов’язують з новинами щодо американської фармацевтичної компанії Pfizer.

Сьогодні вона повідомила про успішне завершення третього етапу випробувань вакцини від коронавірусу.

Вартість нафти від компанії West Texas Intermediate зросла 10,61%, один барель коштує до $41,08. Водночас нафта бренду Brent підвищилася на 9,35% –  до $43,14 за барель.

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– На думку підприємців, вакцина від Covid-19 допоможе уникнути карантинних обмежень в майбутньому і поверне людей на вулиці.

А це сприятиме відновленню автомобільного та повітряного транспорту, – розповів очільник нафтової компанії Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Вакцина від Pfizer

9 листопада американська компанія Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech повідомила про завершення тестувань вакцини від коронавірусу.

Виробники заявили, що препарат ефективний на 90%. Наразі вони очікують дозволу на використання від влади США.

Джерело: Financial Post

Фото: Pexels

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