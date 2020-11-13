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Факти / Світ
Віталій Плахотний |

Сотні людей і гул машин: у Мінську вшанували пам’ять Романа Бондаренка

На “Площу змін” у Мінську вийшли сотні білорусів, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам’ять загиблого Романа Бондаренка, якого викрали і побили невідомі, коли він заступився за опозиційну символіку.

На кадрах, які опублікували місцеві Telegram-канали, видно, як люди стоять з піднятою рукою, яка показує знак миру.

На хвилину мовчання люди вийшли також в інших районах білоруської столиці.

Сигналами з авто приєдналися до акції автомобілісти.

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Смерть Романа Бондаренка

11 листопада невідомі особи в масках, яких пов’язують із силовиками, викрали Романа Бондаренка на “Площі змін” – у дворі на одній із центральних вулиць Мінська, яка стала символом протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У Бондаренка стався конфлікт із невідомими чоловіками, коли останні почали перерізати біло-червоно-білі стрічки у дворі.

Потім його доставили до лікарні в критичному стані – з черепно-мозковою травмою, набряком мозку та забоями.

Стало відомо, що Роман Бондаренко помер у лікарні ввечері 12 листопада.

Фото: НЕХТА

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