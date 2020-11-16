Бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии Действие и солидарность Майя Санду победила на выборах президента в Молдове.

По информации ЦИК, после подсчета 99,53% бюллетеней она набрала 57,49% голосов. За ее главного оппонента и действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 42,51% избирателей.

Свой голос за Майю Санду отдали 932 477 жителей, за Додона — 689 623.

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Выборы в Молдове

Выборы президента Молдовы состоялись 15 ноября. По данным двух экзит-полов, Майя Санду набирала более 54% голосов.

В президентской гонке участвовали восемь кандидатов. Однако основная борьба была между действующим президентом Молдовы Игорем Додоном и лидеркой проевропейской партии Действие и солидарность Майей Санду.

ЦИК Молдовы уже отметила, что на выборах была зарегистрирована высокая активность избирателей.

Источник: ЦИК Молдовы

Фото: Maia Sandu