Колишня прем’єр-міністр Молдови та лідерка партії Дія і солідарність Майя Санду перемогла на виборах президента у Молдові.
За інформацією ЦВК, після підрахунку 99,53% бюлетенів вона набрала 57,49% голосів. За її головного опонента і чинного президента країни Ігоря Додона проголосували 42,51% виборців.
Свій голос за Майю Санду віддали 932 477 жителів, за Додона – 689 623.
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Вибори в Молдові
Вибори президента Молдови відбулися 15 листопада. За даними двох екзит-полів, Майя Санду набирала понад 54% голосів.
У президентських перегонах брали участь вісім кандидатів. Однак основна боротьба була між чинним президентом Молдови Ігорем Додоном і лідеркою проєвропейської партії Дія і солідарність Майєю Санду.
ЦВК Молдови вже зазначила, що на виборах була зареєстрована висока активність виборців.
Джерело: ЦВК Молдови
Фото: Maia Sandu