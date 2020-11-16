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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові – дані ЦВК

Колишня прем’єр-міністр Молдови та лідерка партії Дія і солідарність Майя Санду перемогла на виборах президента у Молдові.

За інформацією ЦВК, після підрахунку 99,53% бюлетенів вона набрала 57,49% голосів. За її головного опонента і чинного президента країни Ігоря Додона проголосували 42,51% виборців.

Свій голос за Майю Санду віддали 932 477 жителів, за Додона – 689 623.

майя санду

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Вибори в Молдові

Вибори президента Молдови відбулися 15 листопада. За даними двох екзит-полів, Майя Санду набирала понад 54% голосів.

У президентських перегонах брали участь вісім кандидатів. Однак основна боротьба була між чинним президентом Молдови Ігорем Додоном і лідеркою проєвропейської партії Дія і солідарність Майєю Санду.

ЦВК Молдови вже зазначила, що на виборах була зареєстрована висока активність виборців.

Джерело: ЦВК Молдови

Фото: Maia Sandu

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