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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Обогнал Цукерберга: Илон Маск попал в тройку самых богатых людей мира

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира.

За последний день его состояние выросло на $7,61 млрд — до $110 млрд. С начала года оно увеличились на $82,2 млрд.

Состояние Маска резко выросло после подорожания акций компании Tesla. В результате Маск обогнал в рейтинге самых богатых людей мира главу Facebook Марка Цукерберга. Его состояние оценивается в $104 млрд.

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Первые места в рейтинге занимают глава Amazon Джефф Безос ($185 млрд) и один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд).

Илон Маск попал в топ-3 самых богатых людей мира

Акции Tesla

Компании Tesla 21 декабря включат в индекс S& P500, в который входят 500 крупнейших американских компаний.

За первый час после объявления новости, стоимость акций Tesla выросла на 12% или более чем на $40 млрд рыночной капитализации.

Источник: Bloomberg Billionaires Index

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