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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Обігнав Цукерберга: Ілон Маск потрапив в трійку найбагатших людей світу

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу.

За останній день його статки зросли на $7,61 млрд – до $110 млрд. З початку року вони збільшилися на $82,2 млрд.

Статки Маска різко зросли після подорожчання акцій компанії Tesla. В результаті Ілон Маск обігнав у рейтингу найбагатших людей світу главу Facebook Марка Цукерберга. Його статки оцінюються в $104 млрд.

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Перші місця в рейтингу займають глава Amazon Джефф Безос ($185 млрд) і один з творців Microsoft Білл Гейтс ($129 млрд).

Ілон Маск потрапив до топ-3 найбагатших людей світу

Акції Tesla

Компанію Tesla 21 грудня включать до індексу S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній.

За першу годину після оголошення новини, вартість акцій Tesla зросла на 12% або на понад $40 млрд ринкової капіталізації.

Джерело: Bloomberg Billionaires Index

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