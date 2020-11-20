19 ноября Генпрокуратура Беларуси возбудила дело против журналистки портала Tut.by Екатерины Борисевич и врача, который рассказал о гибели участника протестов Романа Бондаренко.

Борисевич задержали и отвезли в следственный изолятор КГБ Беларуси. Также задержан врач скорой.

Дочь Борисевич сообщила изданию Tut.by, что ее мать вышла в магазин, но впоследствии вернулась в сопровождении силовиков. В квартире прошел обыск, и изъяли ноутбук.

Tut.by обнародовал видео, на котором видно, как женщина выходит из подъезда своего дома в сопровождении людей в штатском и масках.

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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело якобы по факту раскрытия врачебной тайны, которое повлекло за собой тяжкие последствия. Речь идет о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко, который умер после похищения и избиения.

Результаты медицинского осмотра Бондаренко, который впервые опубликовал Tut.by, подтверждают, что он прибыл в минскую скорою помощь абсолютно трезвым — вопреки версии, он был пьян. Ее заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Смерть Романа Бондаренко

Житель Минска Роман Бондаренко был жестоко избит вечером 11 ноября и умер в больнице на следующий день.

Гибель Бондаренко вызвала массовое возмущение, марш его памяти 15 ноября в Минске был разогнан властями.

Источник: TUT.BY, Генпрокуратура Беларуси