19 листопада генпрокуратура Білорусі порушила справу проти журналістки порталу Tut.by Катерини Борисевич та лікаря, який розповів про загибель учасника протестів Романа Бондаренка.

Борисевич затримали та відвезли до слідчого ізолятора КДБ Білорусі. Також затриманий лікар швидкої.

Донька Борисевич повідомила виданню Tut.by, що її мати вийшла в магазин, але згодом повернулася в супроводі силовиків. У квартирі відбувся обшук та вилучили ноутбук.

Tut.by оприлюднив відео, на якому видно, як жінка виходить із під’їзду свого дому в супроводі людей в цивільному та масках.

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Генеральна прокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу нібито за фактом розкриття лікарської таємниці, яке потягнуло за собою тяжкі наслідки. Йдеться про результати медичного огляду Романа Бондаренка, який помер після викрадення й побиття.

Результати медичного огляду Бондаренка, який вперше опублікував Tut.by, підтверджують, що він прибув до мінської швидкої допомоги абсолютно тверезим – всупереч версії, що він був п’яний. Її заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Смерть Романа Бондаренка

Житель Мінська Роман Бондаренко був жорстоко побитий увечері 11 листопада і помер в лікарні наступного дня.

Загибель Бондаренка викликала масове обурення, марш його пам’яті 15 листопада в Мінську був розігнаний владою.

Джерело: TUT.BY, Генпрокуратура Білорусі