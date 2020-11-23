Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан призвал руководство России сделать шаг назад и остановить противостояние на Донбассе.
Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.
— Весь народ хочет, чтобы война закончилась. И хочется, чтобы она закончилась победой. Пусть эта победа будет не военной, а дипломатической. Это было бы идеально.
Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения населения всего мира, это будет поступок сильного, это будет победа, — отметил Андрей Богдан.
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По его словам, начать можно с пересмотра и переподписания Минских соглашений.
Богдан о Зеленском
В интервью Ксении Собчак Андрей Богдан также рассказал о целях Владимира Зеленского.
По его словам, украинский президент стремится к достижению мира на Донбассе. Также он охарактеризовал лидера и назвал его недостаток.
Источник: Ксения Собчак