Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан призвал руководство России сделать шаг назад и остановить противостояние на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

— Весь народ хочет, чтобы война закончилась. И хочется, чтобы она закончилась победой. Пусть эта победа будет не военной, а дипломатической. Это было бы идеально.

Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения населения всего мира, это будет поступок сильного, это будет победа, — отметил Андрей Богдан.