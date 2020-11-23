Для президента Украины Владимира Зеленского достижение мира на Донбассе остается целью номер один.

Об этом заявил экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

— Насколько я вижу, Владимир Александрович не отказался от этой цели. Для него это цель номер один. Я точно знаю, что у него в голове. Мы много времени провели вместе. Если он сможет обеспечить мир, возвращение Донецкой и Луганской областей, он будет себя считать удачным президентом, — отметил Андрей Богдан.

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В то же время он уточняет, что это сделать довольно сложно.

— Мы все считаем, что войну надо заканчивать. И война — это всегда нехорошее время. Но закончить войну очень сложно, — добавил он.

Также Андрей Богдан охарактеризовал Зеленского в целом как главу государства.

— Владимир Александрович — очень хороший человек. Он добрый. Я точно знаю, что он хочет добра и стране, и народу, и пенсионерам. Просто проблем так много. Они накапливались так долго, — рассказал Андрей Богдан.

Однако он раскритиковал Зеленского за излишнюю эмоциональность, которая, по его мнению, мешает главе исполнять обязанности.

— Эти эмоции, которые его просто захлестывают. Он находится в какой-то эмоциональной сфере принятия решений, а не в логической, моделирования ситуации наперед, — уточнил он.

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Ситуация на Донбассе

Ранее Владимир Зеленский озвучил идею о создании свободной экономической зоны на Донбассе.

По его мнению, это поможет привлечь деньги в регион.

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Источник: Ксения Собчак