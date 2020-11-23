Колишній очільник Офісу президента України Андрій Богдан закликав керівництво Росії зробити крок назад і зупинити протистояння на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак.

– Весь народ хоче, щоб війна закінчилася. І хочеться, щоб вона закінчилася перемогою. Нехай ця перемога буде не військовою, а дипломатичною. Це було б ідеально.

Будь ласка, Володимире Володимировичу, зробіть крок назад. З точки зору населення всього світу, це буде вчинок сильного, це буде перемога, – зазначив Андрій Богдан.