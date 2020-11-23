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Факти / Світ / Росія
Людмила Грубнік |

Зробіть крок назад: Богдан закликав Путіна закінчити війну на Донбасі

Колишній очільник Офісу президента України Андрій Богдан закликав керівництво Росії зробити крок назад і зупинити протистояння на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак.

– Весь народ хоче, щоб війна закінчилася. І хочеться, щоб вона закінчилася перемогою. Нехай ця перемога буде не військовою, а дипломатичною. Це було б ідеально.

Будь ласка, Володимире Володимировичу, зробіть крок назад. З точки зору населення всього світу, це буде вчинок сильного, це буде перемога, – зазначив Андрій Богдан.

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За його словами, почати можна з перегляду і перепідписання Мінських угод.

Богдан про Зеленського

В інтерв’ю Ксенії Собчак Андрій Богдан також розповів про цілі Володимира Зеленського.

За його словами, український президент прагне досягти миру на Донбасі. Також він охарактеризував лідера і назвав його недолік.

Джерело: Ксенія Собчак

Фото: Офіс президента

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