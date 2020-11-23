Колишній очільник Офісу президента України Андрій Богдан закликав керівництво Росії зробити крок назад і зупинити протистояння на Донбасі.
Про це він заявив в інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак.
– Весь народ хоче, щоб війна закінчилася. І хочеться, щоб вона закінчилася перемогою. Нехай ця перемога буде не військовою, а дипломатичною. Це було б ідеально.
Будь ласка, Володимире Володимировичу, зробіть крок назад. З точки зору населення всього світу, це буде вчинок сильного, це буде перемога, – зазначив Андрій Богдан.
Читайте: На Донбасі бойовики шість разів порушили режим “тиші”
За його словами, почати можна з перегляду і перепідписання Мінських угод.
Богдан про Зеленського
В інтерв’ю Ксенії Собчак Андрій Богдан також розповів про цілі Володимира Зеленського.
За його словами, український президент прагне досягти миру на Донбасі. Також він охарактеризував лідера і назвав його недолік.
Джерело: Ксенія Собчак