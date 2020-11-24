Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал вторым самым богатым человеком в мире, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Состояние бизнесмена оценили в $127,9 млрд. Только в этом году он увеличил свой капитал на $100,3 млрд, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира.

Еще в январе Маск занимал 35 место. Резкий рост его состояния вызвано увеличением стоимости акций Tesla.

В то же время, это второй раз за восемь лет, когда Гейтс опустился ниже второго места. Составители индекса указывают, что это вызвано активной благотворительной деятельностью основателя Microsoft. Сейчас его состояние оценивают в $127,7 млрд.

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Первое место занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.

Авторы рейтинга также отмечают, что этот год был прибыльным для самых богатых людей мира, несмотря на пандемию, они успели заработать $1,3 трлн.

Богатство Маска

18 ноября Илон Маск обогнал в рейтинге самых богатых людей мира главу Facebook Марка Цукерберга. Его состояние оценивается в $104 млрд.