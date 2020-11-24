Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став другою найбагатшою людиною у світі, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

Статки бізнесмена оцінили у $127,9 млрд. Лише в цьому році він збільшив свій капітал на $100,3 млрд, що є найбільшим показником серед 500 найбагатших людей світу.

Ще в січні Маск займав 35 місце. Різке зростання його статків спричинене збільшенням вартості акцій Tesla.

Водночас, це вдруге за вісім років, коли Гейтс опустився нижче другого місця. Укладачі індексу вказують, що це спричинено активною благодійною діяльністю засновника Microsoft. Наразі його статки оцінюють в $127,7 млрд.

Читайте: Чоловіки заробляють більше: Forbes назвав найдорожчих актрис світу

Перше місце займає засновник компанії Amazon Джефф Безос.

Автори рейтингу також зазначають, що цей рік був прибутковим для найбагатших людей світу, незважаючи на пандемію, вони встигли заробити $1,3 трлн.

Багатство Маска

18 листопада Ілон Маск обігнав у рейтингу найбагатших людей світу главу Facebook Марка Цукерберга. Тоді його статки оцінили в $104 млрд.