Избранный президент США Джо Байден заявил, что готов провести встречу с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом, несмотря на то, что последний отказался публично признать результаты выборов.

– Конечно, я встречусь с ним, если он попросит, – сказал Байден на брифинге.

По традиции, действующий президент США принимает в Белом доме своего преемника, чтобы предложить поддержку во время перехода между администрациями.

Читайте: Трамп готов начать процесс передачи власти Байдена

Кстати, сам Трамп встречался с Бараком Обамой примерно через неделю после выборов 2016 года.

Выборы в США 2020

3 ноября в США прошли президентские выборы. Подсчет голосов во всех штатах уже закончился.

По итогам голосования, Джо Байден побеждает Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США, которая определяет, кто станет президентом — это намного больше, чем 270 голосов, которые ему нужны для победы.