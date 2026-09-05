Ночью 5 сентября российские войска атаковали Каменское в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Каменское 5 сентября: что известно

Под ударом российских войск оказалось промышленное предприятие города.

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Первые сообщения об атаке на Каменское появились еще во время воздушной тревоги в 01:50 5 сентября. Тогда информация о возможных пострадавших уточнялась.

Позже в ОВА сообщили, что в результате российской атаки на Каменское погибли четыре человека. Еще пятеро получили ранения.

Троих пострадавших госпитализировали. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации.

Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Сейчас окончательные последствия атаки на Каменское 5 сентября устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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