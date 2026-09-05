Атака на Каменское: РФ ударила по промышленному предприятию, есть погибшие и раненые
Ночью 5 сентября российские войска атаковали Каменское в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Каменское 5 сентября: что известно
Под ударом российских войск оказалось промышленное предприятие города.
Первые сообщения об атаке на Каменское появились еще во время воздушной тревоги в 01:50 5 сентября. Тогда информация о возможных пострадавших уточнялась.
Позже в ОВА сообщили, что в результате российской атаки на Каменское погибли четыре человека. Еще пятеро получили ранения.
Троих пострадавших госпитализировали. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации.
Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.
Сейчас окончательные последствия атаки на Каменское 5 сентября устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.