Білорусь готує санкції проти українських чиновників

Білорусь готує санкції щодо низки офіційних осіб України. Таке рішення ухвалили через дії з боку України, які нібито спрямовані проти Білорусі.

Про таке рішення повідомив міністр закордонних справ Володимир Макей на брифінгу в Мінську.

– Ми підготували відповідний санкційний список щодо низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як розвиватимуться події. Звичайно, ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій, спрямовану проти білоруської держави, – заявив Макей.

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Нота протесту послу України

26 листопада Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту протесту українському послу в республіці, в якій білоруська сторона висловила обурення у зв’язку з “безперервною серією антибілоруських акцій” щодо дипломатичного представництва в Україні.

У відомстві заявили, що протиправна діяльність радикальних елементів біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює загрозу для її функціонування.