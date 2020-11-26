Послу Украины в Минске вручили ноту протеста

Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту украинскому послу в республике, в которой белорусская сторона выразила протест в связи с “непрекращающейся серией антибелорусских акций” в отношении дипломатического представительства в Украине.

Об этом говорится в сообщении МИД Беларуси.

— 26 ноября в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине.

В министерстве заявили, что противоправная деятельность радикальных элементов возле здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает угрозу для ее функционирования.

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Беларусь также ожидает реакции украинской стороны по поводу “провокаций” в отношении Почетного консульства во Львове.

22 ноября в Минске на антиправительственных протестах силовики задержали 374 человека. Среди них были несовершеннолетние, некоторых протестующих забирала скорая помощь, после чего пострадавших везли в полицейский участок.

Источник: МИД Беларуси