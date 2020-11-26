Cirque du Soleil избежал банкротства

Cirque du Soleil смог избежать банкротства, продав бизнес своим же кредиторам.

Соответствующее соглашение заключили с рядом кредиторов цирка во главе с фондом Catalyst Capital. Кроме этого, среди владельцев будут Soundpoint Capital, CBAM Partners и Benefit Street Partners.

Детали сделки не разглашаются, но ранее кредиторы предлагали простить цирка почти миллиард долларов долгов и вложить еще $400 млн на восстановление работы.

Гендиректором цирка останется Даниэль Ламар, но сопредседателями совета директоров станут еще бывший гендиректор MGM Resorts Джим Мюррен и партнер Catalyst Capital Габриэль де Альба. Также кредиторы согласились оставить штаб-квартиру в Монреале (Канада).

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Банкротство Cirque du Soleil

В июне 2020 года легендарныйCirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев остановки работы из-за пандемии Covid-19.

Причиной своего банкротства компания назвала огромный сбой и принудительное закрытие шоу. Однако акционеры намерены реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

Источник: CBC