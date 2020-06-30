Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев остановки работы из-за пандемии Covid-19.

Причиной своего банкротства компания назвала огромный сбой и принудительное закрытие шоу. Однако акционеры намерены реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

— В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании, — отметил генеральный директор Даниэль Ламарр.

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Долг компании составляет почти один миллиард долларов.

Сложное финансовое положение постигло и представителей авиационной отрасли. Авиакомпания Lufthansa может обанкротиться. Такой вариант выхода из кризисной ситуации рассматривает наблюдательный совет авиакомпании и считает его лучшим, чем помощь от немецкого правительства в размере €9 млрд.

Также о банкротстве объявила американская компания автопроката Hertz.