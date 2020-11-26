Cirque du Soleil уникнув банкрутства

Cirque du Soleil зміг уникнути банкрутства, продавши бізнес своїм же кредиторам.

Відповідну угоду уклали із низкою кредиторів цирку на чолі з фондом Catalyst Capital. Окрім цього, серед власників будуть Soundpoint Capital, CBAM Partners і Benefit Street Partners.

Деталі угоди не розголошуються, але раніше кредитори пропонували пробачити цирку майже мільярд доларів боргів та вкласти ще $400 млн на відновлення роботи.

Гендиректором цирку залишиться Даніель Ламар, але співголовами ради директорів стануть ще колишній гендиректор MGM Resorts Джим Мюррен і партнер Catalyst Capital Габріель де Альба. Також кредитори погодилися залишити штаб-квартиру у Монреалі (Канада).

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Банкрутство Cirque du Soleil

У червні 2020 року легендарний Cirque du Soleil оголосив про банкрутство після трьох місяців зупинки роботи через пандемією коронавірусу.

Причиною свого банкрутства компанія назвала величезний збій і примусове закриття шоу. Однак акціонери мають намір реструктуризувати свій борг за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній.

Джерело: CBC