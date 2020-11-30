Пандемия — слово 2020 года по версии словаря Merriam-Webster

По версии американского толкового словаря Merriam-Webster, словом года стала пандемия.

Именно она стала самой популярной на сайте словаря. Когда Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией, то количество запросов этого слова на сайте Merriam-Webster выросло на 115 806% по сравнению с тем же днем ​​в 2019 году.

Среди самых популярных также оказались слова коронавирус, урезать финансирование, Мамба, Кракен, карантин, довоенный, злорадство, бессимптомно, икона и чушь.

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В 2019 году словарь Merriam-Webster выбрал словом года they (они).

В то же время британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года. Оно означает режим изоляции, который вводили в ряде стран из-за пандемии коронавируса.

В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией, — коронавирус, дистанцирование и самоизоляция.

Источник: Merriam-Webster