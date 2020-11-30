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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Пандемія – слово 2020 року за версією словника Merriam-Webster

За версією американського тлумачного словника Merriam-Webster, словом року стала пандемія.

Саме вона стала найпопулярнішою на сайті словника. Коли Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня оголосила поширення коронавірусу пандемією, то кількість запитів цього слова на сайті Merriam-Webster зросла на 115 806% порівняно з тим же днем у 2019 році.

Серед найпопулярніших також опинилися слова коронавірус, урізати фінансування, Мамба, Кракен, карантин, довоєнний, зловтіха, безсимптомний, ікона та нісенітниця.

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У 2019 році словник Merriam-Webster обрав словом року they (вони).

Водночас британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року. Воно означає режим ізоляції, який запроваджували в низці країн через пандемію коронавірусу.

У списку претендентів були також інші слова і вирази, пов’язані з пандемією, – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.

Джерело: Merriam-Webster

Фото: Dreamstime

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