Локдаун — слово 2020 года по версии британского словаря Collins

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года.
Это режим изоляции, что вводился в ряде стран из-за пандемии коронавируса.
— Если происходит локдаун, люди должны оставаться дома, если им не нужно выходить из определенных причин, таких как ходить на работу, покупать еду или заниматься физическими упражнениями, — объясняет словарь.
Читайте: Мы не собираемся вводить локдаун по всей стране — Шмыгаль
В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией — коронавирус, дистанцирование и самоизоляция.
В 2019 году Collins English Dictionary выбрал словосочетанием года климатическая забастовка.
Локдаун в Украине
Вместо локдауна, Минздрав предлагает ввести в Украине карантин выходного дня. В случае его принятия все учреждения и учреждения будут работать только в рабочие дни недели.
С вечера пятницы до 5.00 понедельника питания, развлекательные и культурные заведения, работать не смогут. Кафе и рестораны смогут работать только на доставку.
Источник: Collins English Dictionary