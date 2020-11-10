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Локдаун — слово 2020 года по версии британского словаря Collins

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года.

Это режим изоляции, что вводился в ряде стран из-за пандемии коронавируса.

— Если происходит локдаун, люди должны оставаться дома, если им не нужно выходить из определенных причин, таких как ходить на работу, покупать еду или заниматься физическими упражнениями, — объясняет словарь.

Читайте: Мы не собираемся вводить локдаун по всей стране — Шмыгаль

Локдаун — слово 2020 года по версии британского словаря Collins

В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией — коронавирус, дистанцирование и самоизоляция.

В 2019 году Collins English Dictionary выбрал словосочетанием года климатическая забастовка.

Локдаун в Украине

Вместо локдауна, Минздрав предлагает ввести в Украине карантин выходного дня. В случае его принятия все учреждения и учреждения будут работать только в рабочие дни недели.

С вечера пятницы до 5.00 понедельника питания, развлекательные и культурные заведения, работать не смогут. Кафе и рестораны смогут работать только на доставку.

Источник: Collins English Dictionary 

Фото: Collins English Dictionary 

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