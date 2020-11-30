В Лондоне бездомные смогут две недели пожить в отеле с трехразовым питанием

На рождественские праздники бездомные в Лондоне смогут пожить в отеле, где им предложат двухнедельное проживание с трехразовым питанием и виртуальными выступлениями знаменитостей.
Ранее в рамках благотворительной акции бездомных размещали в общежитиях, однако из-за пандемии коронавируса этот вариант не подходит.
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Благотворители оплатят 517 номеров для людей без определенного места жительства.
Кроме того, им будет доступна медицинская помощь, а в рождественскую ночь на экранах будут транслироваться выступления звезд Элли Голдинг, Имельда Стонтон и Джонатана Прайса.
В Одессе мальчик жил в парке
В Одессе девятилетний мальчик с инвалидностью три дня вместе с семьей жил в парке.
Его семья лишилась жилья, из-за чего вместе с вещами перебралась жить в парк напротив дома. Его отец — сирота, мать — имеет инвалидность.
Ребенок спал прямо на земле и играл с котом среди шприцев и упаковок от наркотиков.
Источник: The Sunday Times