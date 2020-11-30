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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

У Лондоні безхатьки зможуть два тижні пожити у готелі з триразовим харчуванням

На різдвяні свята бездомні у Лондоні зможуть пожити в готелі, де їм запропонують двотижневе проживання з триразовим харчуванням і віртуальними виступами знаменитостей.

Раніше в рамках благодійної акції безхатьків розміщували у гуртожитках, проте через пандемію коронавірусу цей варіант не підходить.

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Благодійники сплатять за 517 номерів для людей без певного місця проживання.

Крім того, їм буде доступна медична допомога, а в різдвяну ніч на екранах будуть транслюватися виступи зірок Еллі Голдінг, Імельди Стонтон і Джонатана Прайса.

В Одесі хлопчик жив у парку

В Одесі дев’ятирічний хлопчик з інвалідністю три дні разом з родиною жив у парку.

Його сім’я втратила житло, через що разом з речами перебралася жити до парку навпроти будинку. Його батько – сирота, мати – має інвалідність.

Дитина спала на землі та грала з котом серед шприців і упаковок від наркотиків.

Джерело: The Sunday Times

Фото: Dreamstime

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