Дорогой виски и порно: во Франции бездомный “самоизолировался” в супермаркете

Во французском городе По бездомный поляк спрятался в супермаркете, а после закрытия всю ночь пил алкогольные напитки и смотрел порнофильмы.

Как сообщают французские СМИ, во время просмотра фильмов для взрослых бездомный пил дорогое виски, а затем перешел на шампанское.

Утром пьяного мужчину нашел охранник и вызвал полицию.

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Сначала бездомного доставили в ближайшую больницу. Однако там мужчина тоже успел нашкодничать: он сломал аппарат для кардиомониторинга стоимостью €15 тыс.

После этого поступка поляка поместили под стражу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Тернополе из-за опасений Covid-19 женщина не пустила мужа домой после заработков в Польше.

Источник: Le Parisien