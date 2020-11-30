PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

В Афганістані на військовій базі підірвався смертник, загинуло понад 30 осіб

У столиці провінції Ганзі в Афганістані внаслідок теракту загинуло понад 30 військовослужбовців, ще 24 отримали серйозні поранення.

Місцева влада назвала теракт в Афганістані одним із найкривавіших у 2020 році.

– До військової бази під’їхав начинений вибухівкою автомобіль, за кермом якого сидів терорист-смертник. Тієї ж миті пролунав вибух, – йдеться у повідомленні.

Прес-секретар Талібану Забіхулла Муджахід у коментарі журналістам не підтвердив і не заперечив відповідальності.

Читайте: РФ пропонувала гроші Талібану за знищення військових США в Афганістані – ЗМІ

Восени 2020 року між ворогуючими талібанцями та урядом у Кабулі почався новий переговорний етап у встановленні миру в країні, зокрема, про це повідомляли представники Талібану.

Завершення військових дій та виведення військ США та країн-учасниць НАТО з Афганістану відбудеться лише після встановлення миру між урядом та ісламістськими радикалами.

Джерело: Аljazeerа

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка