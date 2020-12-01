Обыски на Закарпатье: Венгрия вызвала посла Украины и обратится в НАТО

Из-за обысков Службы безопасности Украины в благотворительном фонде на Закарпатье, деятельность которого может грозить суверенитету страны, вызывают украинского посла.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— В Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве.

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Также Сийярто добавил, что во время встречи с ответственным по вопросам НАТО он обсудит дальнейшее блокирование членства Украины в Альянсе.

Обыски на Закарпатье

30 ноября СБУ пришла с обысками в один из местных благотворительных фондов в Закарпатской области. Его функционеры подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.

Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии на Закарпатье, напечатав разные материалы о так называемой Великой Венгрии.

Источник: Петер Сийярто