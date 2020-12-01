Обшуки на Закарпатті: Угорщина викликала посла України і звернеться до НАТО

Через обшуки Служби безпеки України в благодійному фонді на Закарпатті, діяльність якого може загрожувати суверенітету країни, викликають українського посла.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

– В Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві.

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Також Сіярто додав, що під час зустрічі з відповідальним з питань НАТО він обговорить подальше блокування членства України в Альянсі.

Обшуки на Закарпатті

30 листопада СБУ прийшла з обшуками в один з місцевих благодійних фондів у Закарпатській області. Його функціонери підозрюються в спробі підірвати державний суверенітет України.

Фігуранти намагалися популяризувати створення етнічної автономії на Закарпатті, надрукувавши різні матеріали про так звану Велику Угорщину.

Джерело: Петер Сіярто