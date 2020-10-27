Сиярто назвал “жалким” запрет на въезд в Украину венгерских чиновников

Решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию в Закарпатье во время местных выборов является ”недружественным шагом”.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто у себя на Facebook.
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— Запрет въезда двум венгерским чиновникам во время местных выборов является жалкой. Этим Украина направляет месседж, что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции, — сказал Сиярто.
Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете.
Вмешательство в выборы
26 октября Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии.
В день местных выборов, 25 октября, официальные представители страны агитировали за политическую силу венгерского происхождения — Партию венгров Украины.
Источник: Петер Сиярто