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Факты / Украина / Политика

Сиярто назвал “жалким” запрет на въезд в Украину венгерских чиновников

Решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию в Закарпатье во время местных выборов является ”недружественным шагом”.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто у себя на Facebook.

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— Запрет въезда двум венгерским чиновникам во время местных выборов является жалкой. Этим Украина направляет месседж, что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции, — сказал Сиярто.

Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете.

Вмешательство в выборы

26 октября Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии.

В день местных выборов, 25 октября, официальные представители страны агитировали за политическую силу венгерского происхождения — Партию венгров Украины.

Источник: Петер Сиярто

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