Правительство Австрии решило с понедельника, 7 декабря, постепенно смягчать карантинные ограничения, введенные 17 ноября.
Теперь коменданский час будет действовать не круглосуточно, а с 20.00 до 6.00. Вечером и ночью можно выходить из дома, если надо на работу, сходить к врачу или в аптеку, выгулять животных, на прогулку или пробежку.
Днем можно одновременно встретиться только с представителями одного домохозяйства — максимум шесть взрослых и шестеро детей.
А на Рождество и Новый год — встретиться компанией не более 10 человек.
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Кроме того, 7 декабря откроются небольшие магазины, салоны красоты, однако с ограничением — не более одного человека на 10 кв. м, а также музеи и библиотеки.
В то же время отели, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы, а также фитнес-центры будут закрыты до 6 января.
Откроются школы и детсады. Дети с 10 лет должны быть в масках. Ученики старших классов, кроме выпускных, а также студенты университетов и дальше будут учиться дистанционно.
А с 24 декабря позволят катание на лыжах или коньках.
Продолжает действовать требование об обязательном ношении масок и соблюдение дистанции.
Усиления карантина в Германии
А в Германии из-за опасности третьей волны коронавируса ужесточили карантин на период праздников.
Во время Рождества и Нового года гражданам страны запрещено собираться огромными компаниями. Чтобы избежать толп в магазинах, людей призывают делать праздничные покупки посреди недели, а не на выходных.
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