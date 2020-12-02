Уряд Австрії вирішив з понеділка, 7 грудня, поступово пом’якшувати карантинні обмеження, запроваджені 17 листопада.

Тепер комендантська година діятиме не цілодобово, а з 20.00 до 6.00. Ввечері та вночі можна виходити з дому, якщо треба на роботу, сходити до лікаря чи в аптеку, вигуляти тварин, на прогулянку чи пробіжку.

Вдень можна одночасно зустрітися лише з представниками одного домогосподарства – максимум шестеро дорослих та шестеро дітей.

А на Різдво та Новий рік – зустрітися компанією не більше 10 людей.

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Окрім того, 7 грудня відкриються невеликі магазини, салони краси, проте з обмеженням – не більше однієї людини на 10 кв. м, а також музеї та бібліотеки.

Водночас готелі, ресторани, кінотеатри, театри, концертні зали, а також фітнес-центри будуть закриті до 6 січня.

Відкриються школи та дитсадки. Діти з 10 років мають бути в масках. Учні старших класів, окрім випускних, а також студенти університетів і далі навчатимуться дистанційно.

А з 24 грудня дозволять катання на лижах чи ковзанах.

Продовжує діяти вимога про обов’язкове носіння масок та дотримання дистанції.

Посилення карантину в Німеччині

А в Німеччині через небезпеку третьої хвилі коронавірусу посилили карантин на період свят.

Під час Різдва і Нового року громадянам країни заборонено збиратися великими компаніями. Щоб уникнути натовпів у магазинах, людей закликають робити святкові закупівлі посеред тижня, а не на вихідних.

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