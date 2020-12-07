Їх видавали 70 років: IKEA більше не створюватиме каталогів з товарами

Шведська компанія IKEA припинить створювати каталоги з товарами, які випускали 70 років поспіль. Каталог на 2021 рік, який виготовили у жовтні, стане останнім.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з переходом на онлайн-продажі. Однак заступник генерального директора Конрад Грюсс заявив, що компанія продовжить показувати свої інтер’єрні рішення іншими способами.

Наступного року IKEA випустить спеціальну книгу та відсвяткує річницю каталогу. Перший друкований каталог випустили у 1951 році, а у 2000 його почали поєднувати з онлайн-версією.

За рік продажі компанії в інтернеті зросли на 45%. Цьому зокрема сприяла пандемія коронавірусу, адже багато людей облаштовували власні офіси чи школи вдома.

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Компанія IKEA планує відкрити свій перший магазин в Україні до кінця 2020 року. Вона підписала контракт з одним з торгових центрів у Києві, де розміститься торговельна площа.

Де саме з’явиться магазин IKЕА в Україні, дивіться на Фактах ICTV.