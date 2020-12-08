Франція заявила про спалах пташиного грипу на качиній фермі

У Франції зафіксували спалах пташиного грипу на фермі, де розводять качок. На південному заході країни виявили 6 тис. птахів, інфікованих вірусом H5N8.
Наразі на господарському підприємстві вживають посилених заходів безпеки, діє заборона на переміщення птиці. Всіх качок забили.
Крім того, пташиний грип зафіксували серед птахів, які продаються у зоомагазинах. Французьке міністерство фермерських господарств запевнило, що такий вірус не можна підходити під час вживання м’яса птиці.
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Спалах пташиного грипу в Англії
У листопаді в Англії зафіксували спалах пташиного грипу. Вірус виявили у Північному Йоркширі, через це на місцевій фермі знищили понад 10 тис. індиків.
Джерело: The Business Times