Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, который предусматривает финансовую помощь Украине в сфере безопасности и расширенные санкции против Северного потока-2.

За соответствующий документ проголосовали 335 конгрессменов.

В рамках оборонного бюджета Украине выделят $250 млн военной помощи, которую должны направить на поддержку и помощь Вооруженным силам.

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Кроме того, проект закона предусматривает ужесточение санкций против российских проектов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Их предлагают применять за содействие продаже, аренде или предоставление трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Теперь за законопроект должны проголосовать в Сенате.

США предоставляют военную помощь Украине уже не первый раз. В июне этого года Пентагон выделил Украине $250 млн на средства контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование и подготовку подразделений ВСУ.

Тогда же США передали боеприпасы и ракеты Javelin на $60 млн.