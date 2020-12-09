Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік, який передбачає фінансову допомогу Україні у сфері безпеки та розширені санкції проти Північного потоку-2.

За відповідний документ проголосували 335 конгресменів.

У межах оборонного бюджету Україні виділять $250 млн військової допомоги, яку повинні спрямувати на підтримку і допомогу Збройним силам.

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Крім того, проект закону передбачає посилення санкцій проти російських проектів Північний потік-2 і Турецький потік.

Їх пропонують застосовувати за сприяння продажу, оренду або надання трубоукладальних судів для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов’язаних з будівництвом газопроводу.

Тепер за законопроект повинні проголосувати у Сенаті.

США надають військову допомогу Україні вже не вперше. У червні цього року Пентагон виділив Україні $250 млн на засоби контрбатарейної боротьби, медичне обладнання і підготовку підрозділів ЗСУ.

Тоді ж США передали боєприпаси та ракети Javelin на $60 млн.