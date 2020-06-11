На флот, радары и транспорт — Пентагон выделил Украине $250 млн

США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму $250 млн по линии Пентагона.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в США.

По условиям американского законодательства, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украины только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

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Нынешний пакет помощи США предусматривает предоставление Украине, в том числе на:

средства контрбатарейной борьбы;

транспорт;

медицинское оборудования;

осуществление подготовки подразделений ВСУ.

Отдельный акцент будет осуществляется на поддержку ВМС Вооруженных сил Украины.

Пентагон выделил деньги

Пентагон называет Украину важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией.

В сумму входят контр-артиллерийские радары и тактическое оборудования. Часть указанных средств пойдет на совершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций для противодействия российским кибератакам и фейкам.

— Эти инициативы дополняются усилением поддержки в области безопасности со стороны ключевых союзников и партнеров по НАТО. Соединенные Штаты продолжают призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку сектора безопасности и обороны Украины, — говорится в сообщении.

Деньги на борьбу с коронавирусом

США предоставили дополнительную помощь Украине в размере $ 1млн для борьбы с коронавирусом.

В целом правительство Соединенных Штатов в целом выделил $15,5 млн для преодоления пандемии Covid-19 в Украине. Деньги будут предоставлены через Агентство США по международному развитию (USAID).

Они будет использованы для закупки товаров, медицинского оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом.

Источник: Посольство Украины в США, Пентагон