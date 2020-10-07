Великобритания выделит более £1,2 млрд на развитие флота Украины

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию подпишут два важных стратегических документа.

Это, в частности, Соглашение о стратегическом партнерстве и торговле между странами и Меморандум о развитии военно-морского флота Украины на £1,25 млрд.

— Очень важный визит, я считаю, что исторический. Прежде всего, ожидаем встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Это будет предметная встреча, поскольку мы подпишем важное Соглашение о стратегическом партнерстве и торговле между нашими странами, которое дает возможность продолжить и расширить Соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами после того, как Великобритания выйдет из ЕС, — отметил глава государства.

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Президент добавил, что также планируется встреча с представителями британской королевской семьи. Кроме того, он анонсировал встречи с украинской общиной и британским бизнесом.

Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Великобритании 7-8 октября.

Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь

Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере £5 млн.

Эти средства будут направлены на поддержку общин на Востоке страны, пострадавших в результате военного конфликта и пандемии коронавируса.